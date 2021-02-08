Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сыронизировала над словами президента Украины Владимира Зеленского о российской вакцине от коронавируса. Соответствующее сообщение она опубликовала на своей странице в Facebook 8 февраля

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