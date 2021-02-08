В понедельник, 8 февраля, Зеленский, комментируя возможность привить граждан страны вакциной «Спутник V», заявил, что «украинцы не кролики», на них нельзя экспериментировать. Глава государства также заявил, что Украина получила подтверждение на поставку 12 миллионов доз вакцин компаний AstraZeneca и Novavax от COVID-19 с февраля.
«На кроликах экспериментируют меньше», — написала Захарова в ответ на слова Зеленского.
Ранее научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». В ходе фазы III клинических исследований препарат продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности — эффективность вакцины составила 91,6%.