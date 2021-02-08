Украина будет включена в первую очередь поставки вакцин от коронавируса в рамках COVAX. Об этом гендиректор Всемирной организации здоровья (ВОЗ) Тедрос Гебреисус сообщил на форуме «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы», передает Интерфакс 8 февраля

Сербия не получила ни одной дозы вакцины через COVAX © РИА Новости, Евгения Новоженина | Перейти в фотобанк

«Украина является одной из тех стран, которые будут включены в первую волну развертывания инициативы COVAX, чтобы вакцинировать медработников, людей старшего возраста, тех, кто непосредственно общается с пациентами с COVID-19», — заявил Гебреисус.

Он также добавил, что ВОЗ продолжит оказывать Украине свою поддержку, для того чтобы остановить передачу вируса и спасать жизни.

Кроме того, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что попросила страны ЕС пожертвовать часть вакцин от COVID-19 Украине.

«Благодаря COVAX, врачи и медперсонал Украины получат первые вакцины уже в этом месяце, еще миллионы доз вакцины поступят в Украину к лету. ЕС — самый большой донор инициативы COVAX, и мы этим гордимся. И еще кроме COVAX я попросила других членов ЕС пожертвовать часть их вакцин Украине», — отметила она.

Ранее сообщалось, что для начала первой волны вакцинации на Украине по программе COVAX уже подтверждены поставки 117 тысяч доз вакцины Pfizer. Кроме того, Украина получила подтверждение о поставках 12 миллионов доз вакцин от коронавируса производства AstraZeneca и NovaVax. Поставки начнутся в середине февраля.