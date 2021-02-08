На прошлой неделе COVAX опубликовал свой прогноз по распределению вакцин среди стран — участниц этой инициативы.
«Украина является одной из тех стран, которые будут включены в первую волну развертывания инициативы COVAX, чтобы вакцинировать медработников, людей старшего возраста, тех, кто непосредственно общается с пациентами с COVID-19», — заявил Гебреисус.
Он также добавил, что ВОЗ продолжит оказывать Украине свою поддержку, для того чтобы остановить передачу вируса и спасать жизни.
Кроме того, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что попросила страны ЕС пожертвовать часть вакцин от COVID-19 Украине.
«Благодаря COVAX, врачи и медперсонал Украины получат первые вакцины уже в этом месяце, еще миллионы доз вакцины поступят в Украину к лету. ЕС — самый большой донор инициативы COVAX, и мы этим гордимся. И еще кроме COVAX я попросила других членов ЕС пожертвовать часть их вакцин Украине», — отметила она.
Ранее сообщалось, что для начала первой волны вакцинации на Украине по программе COVAX уже подтверждены поставки 117 тысяч доз вакцины Pfizer. Кроме того, Украина получила подтверждение о поставках 12 миллионов доз вакцин от коронавируса производства AstraZeneca и NovaVax. Поставки начнутся в середине февраля.