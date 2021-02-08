Экс-министр финансов Украины и бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны страны Александр Данилюк сообщил о принудительном отключении газа из-за задолженности. Об этом 8 февраля он написал в Facebook

«В январе получил счет за газ, оплатил через Приватбанк. Сегодня получил сообщение от Киевоблгаз о принудительном отключении из-за задолженности. Позвонил в компанию. Мне предложили алгоритм решения моей проблемы, именно моей. Оказывается, деньги были получены на КиевОблГазСбыт. И теперь я должен обратиться в отделение с документами для возвращения суммы», — написал он.

Гройсман назвал цены на газ на Украине «мегааферой» © Facebook, Volodymyr Groysman

Бывший чиновник выразил возмущение и назвал ситуацию злоупотреблением и манипуляционными тактиками. Также Данилюк обратился к главе энергетического комитета Рады Андрею Герусу отрегулировать «простой вопрос».

С 1 февраля цены на газ для населения снизили. Кабинет министров зафиксировал цену на газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 гривен/куб. м с 1 февраля до конца действия карантина.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину и Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг проанализировать и решить вопросы тарифов.