«В январе получил счет за газ, оплатил через Приватбанк. Сегодня получил сообщение от Киевоблгаз о принудительном отключении из-за задолженности. Позвонил в компанию. Мне предложили алгоритм решения моей проблемы, именно моей. Оказывается, деньги были получены на КиевОблГазСбыт. И теперь я должен обратиться в отделение с документами для возвращения суммы», — написал он.
При этом Данилюк отметил, что это типичная проблема. По его словам, по техническим или другим причинам деньги появляются на параллельном счете той же или связанной компании. Кол-центр видит эти деньги, но перенести не может.
Бывший чиновник выразил возмущение и назвал ситуацию злоупотреблением и манипуляционными тактиками. Также Данилюк обратился к главе энергетического комитета Рады Андрею Герусу отрегулировать «простой вопрос».
С 1 февраля цены на газ для населения снизили. Кабинет министров зафиксировал цену на газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 гривен/куб. м с 1 февраля до конца действия карантина.
Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину и Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг проанализировать и решить вопросы тарифов.