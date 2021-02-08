Посольство США на Украине связывает недоверие украинцев к вакцинации якобы с пророссийскими силами и обещает помощь в борьбе с дезинформацией. Об этом 8 февраля на форуме в Киеве заявила американский дипломат Кристина Квин, передает Офис президента в Facebook

Вакцинация от COVID-19 в Украине терпит крах: как ей мешают жадность и глупость чиновников Крое того, Квин напомнила, что американское правительство уже выделило Украине 43 млн долларов гуманитарной помощи. На Украине продолжается всеукраинский форум «Украина 30». Первую сессию, которая посвящена борьбе с COVID-19, открыл Владимир Зеленский. Приглашены представители ВОЗ, Евросоюза, чиновники и эксперты. Ситуация с коронавирусом на Украине остается напряженной. Текущий карантин продлен до мая. Украина вышла из жесткого локдауна с 24 января.