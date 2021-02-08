«Мы будем сотрудничать для того, чтобы противодействовать дезинформации. И Украина предстает перед соответствующими фабрикациями. И, к сожалению, украинские силы, которые поддерживают российские силы, начинают распространять недоверие к вакцинации, что подрывает способность здравоохранения», — заявила она.
Крое того, Квин напомнила, что американское правительство уже выделило Украине 43 млн долларов гуманитарной помощи.
На Украине продолжается всеукраинский форум «Украина 30». Первую сессию, которая посвящена борьбе с COVID-19, открыл Владимир Зеленский. Приглашены представители ВОЗ, Евросоюза, чиновники и эксперты.
Ситуация с коронавирусом на Украине остается напряженной. Текущий карантин продлен до мая. Украина вышла из жесткого локдауна с 24 января.