Претензии к трем украинским телеканалам, попавшим под запрет после указа Владимира Зеленского, неправомочны. Об этом в эфире канала «112 Украина» 8 февраля заявил британский журналист Сева Новгородцев

Маленькая победоносная война для президента Зеленского © kinopoisk.ru

«Это не тот метод, которым нужно разговаривать с журналистами. Власть — сменяема, она уходит и приходит, а чтобы попасть в журналистскую профессию, нужно долго к этому готовиться. Как я мрачно шутил — не надо гнобить журналистов, они будут писать ваш некролог», — сказал Сева Новгородцев.

На днях президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении владельца телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, депутата от «Оппозиционной платформы» Тараса Козака. После этого телеканалы прекратили свое вещание.