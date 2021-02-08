По его словам, резкие высказывания участников прямых эфиров на этих каналах не могут служить основанием для запрета, так как «канал не может контролировать то, что говорит человек в свободном полете».
«Это не тот метод, которым нужно разговаривать с журналистами. Власть — сменяема, она уходит и приходит, а чтобы попасть в журналистскую профессию, нужно долго к этому готовиться. Как я мрачно шутил — не надо гнобить журналистов, они будут писать ваш некролог», — сказал Сева Новгородцев.
На днях президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении владельца телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, депутата от «Оппозиционной платформы» Тараса Козака. После этого телеканалы прекратили свое вещание.