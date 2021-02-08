Поддержка соотечественников, живущих за границей, в частности, на Украине, важна для России и является проявлением ее мягкой силы. Об этом сказал в комментарии журналистам 8 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Песков отметил, что на Украине живет очень много русских и русскоговорящих, и все они относятся к Русскому миру.

Он подчеркнул, что для продвижения идей Русского мира никогда не используются какие-то методы, которые бы противоречили международному праву.

«По международному праву любое государство обладает возможностью осуществлять какие-то гуманитарные операции, гуманитарные методы поддержки, поощрять гуманитарные контакты, контакты между людьми, рассказывать о литературе, искусстве, науке», — пояснил пресс-секретарь.

Песков ответил на вопрос, является ли Украина частью Русского мира © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

В ноябре 2020 года руководитель Россотрудничества Евгений Примаков отметил, что в концепции внешней политики России чётко обозначен приоритет — работа с ближним зарубежьем. Он добавил, что теперь организация, помимо демонстрации гуманитарного культурного присутствия России за рубежом, также сосредоточится на правочеловеческих аспектах и обеспечении доступа соотечественников к правам, благам, культуре.