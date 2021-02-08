Песков отметил, что на Украине живет очень много русских и русскоговорящих, и все они относятся к Русскому миру.
Он подчеркнул, что для продвижения идей Русского мира никогда не используются какие-то методы, которые бы противоречили международному праву.
«По международному праву любое государство обладает возможностью осуществлять какие-то гуманитарные операции, гуманитарные методы поддержки, поощрять гуманитарные контакты, контакты между людьми, рассказывать о литературе, искусстве, науке», — пояснил пресс-секретарь.
Ранее на двухдневном форуме «Русский Донбасс» участники из Донецкой и Луганской Народных Республик, а также из России обсудили историческое прошлое Донбасса, современный период развития региона и его будущее.
В ноябре 2020 года руководитель Россотрудничества Евгений Примаков отметил, что в концепции внешней политики России чётко обозначен приоритет — работа с ближним зарубежьем. Он добавил, что теперь организация, помимо демонстрации гуманитарного культурного присутствия России за рубежом, также сосредоточится на правочеловеческих аспектах и обеспечении доступа соотечественников к правам, благам, культуре.