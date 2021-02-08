Песков подчеркнул, что Украина является частью Русского мира. По его словам, отрицать общие корни и исторические связи было бы глупостью, однако линия на отрицание этой общности имеет место на Украине.
«Русский мир был, остаётся и будет оставаться приоритетной темой для российского государства, защита этого мира, развитие отношений с этим миром и различные механизмы поддержки этого мира", — заявил Песков.
Ранее на заседании Совета безопасности РФ президент Владимир Путин предложил обсудить эффективность государственной политики в сфере международного гуманитарного сотрудничества и работы с соотечественниками за рубежом.
На следующий день состоялся телефонный разговор зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева и сопредседателя ОПЗЖ Виктора Медведчука.
Ранее на двухдневном форуме «Русский Донбасс» участники из Донецкой и Луганской Народных Республик, а также из России обсудили историческое прошлое Донбасса, современный период развития региона и его будущее.