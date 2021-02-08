В Кремле одной из приоритетных во внешней политике считают тему Русского мира. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, слова которого 8 февраля приводит РИА Новости

Песков подчеркнул, что Украина является частью Русского мира. По его словам, отрицать общие корни и исторические связи было бы глупостью, однако линия на отрицание этой общности имеет место на Украине.

«Русский мир был, остаётся и будет оставаться приоритетной темой для российского государства, защита этого мира, развитие отношений с этим миром и различные механизмы поддержки этого мира", — заявил Песков.

Большие цели Россотрудничества: что Россия может предложить постсоветским странам © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк Владимир Путин предложил обсудить эффективность государственной политики в сфере международного гуманитарного сотрудничества и работы с соотечественниками за рубежом.

На следующий день состоялся телефонный разговор зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева и сопредседателя ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Ранее на двухдневном форуме «Русский Донбасс» участники из Донецкой и Луганской Народных Республик, а также из России обсудили историческое прошлое Донбасса, современный период развития региона и его будущее.