Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Кабинет министров должен разработать программу обязательной вакцинации всех госслужащих. Об этом 8 февраля он рассказал в интервью журналистам на форуме «Украина 30», передает Офис президента в Facebook

Зеленский готов вакцинироваться вакциной Pfizer на камеру © Facebook, Офіс Президента України

Также, по его словам, этот вопрос должен регулировать Кабинет министров. Зеленский отметил, что министры «должны разработать программу», в которой, вероятно, может быть перечень профессий. По словам украинского лидера, вопрос обязательного вакцинирования в частных структурах пока не рассматривается. Его можно обсудить на форуме.

На Украине продолжается всеукраинский форум «Украина 30». Первую сессию открыл Зеленский. Приглашены представители ВОЗ, Евросоюза, чиновники и эксперты.

Ситуация с коронавирусом на Украине остается напряженной. Текущий карантин продлен до мая. Украина вышла из жесткого локдауна с 24 января.