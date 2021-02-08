«Оно (вакцинирование. — Ред.) должно быть добровольным. Но я считаю, что все люди, которые работают на государство и получают от государства средства и которые имеют постоянные контакты, они не имеют право отказаться. Кроме тех людей, которые имеют проблемы со здоровьем», — заявил Зеленский.
Также, по его словам, этот вопрос должен регулировать Кабинет министров. Зеленский отметил, что министры «должны разработать программу», в которой, вероятно, может быть перечень профессий. По словам украинского лидера, вопрос обязательного вакцинирования в частных структурах пока не рассматривается. Его можно обсудить на форуме.
На Украине продолжается всеукраинский форум «Украина 30». Первую сессию открыл Зеленский. Приглашены представители ВОЗ, Евросоюза, чиновники и эксперты.
Ситуация с коронавирусом на Украине остается напряженной. Текущий карантин продлен до мая. Украина вышла из жесткого локдауна с 24 января.