Twitter предоставил официальный статус аккаунту МИД России в Крыму, из-за чего был обвинен украинскими пользователями в поддержке терроризма. Об этом свидетельствует информация на странице посольства в соцсети

В Twitter появился аккаунт «украинского Крыма» © РИА Новости, Константин Чалабов | Перейти в фотобанк

Сам профиль появился в марте 2015 года — через год после воссоединения Крыма с Россией.

При этом украинские пользователи Twitter отреагировал на верификацию российского профиля хештегами #TwitterSupportsTerorrism (англ. Twitter поддерживает терроризм) и #CrimeaIsUkraine (англ. Крым — это Украина).

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».