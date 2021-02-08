Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что всеукраинский форум «Украина 30», который стартовал в Киеве в понедельник, будет еженедельным. Трансляцию 8 февраля вел Укринформ в Facebook

По словам президента Украины, всего на протяжении нескольких месяцев пройдет тридцать таких форумов по разным темам. Открытие ученых: перенесшим коронавирус грозит страшное заболевание © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

«Я всех приветствую с началом первого дня нашего первого Всеукраинского форума. Я не оговорился… Сегодня проходит первое мероприятие, которым мы начинаем серию 30 масштабных еженедельных форумов в Украине. Это старт большого общественного диалога при участии власти, общественности и международных партнеров, экспертов и ученых», — заявил Зеленский.

По его словам, в течение следующих месяцев на форумах будут говорить о безопасности и обороне, Крыме, Донбассе, коммунальных тарифах и так далее. Темой первого форума стал коронавирус.

На Украине ситуация с коронавирусом остается напряженной. Текущий карантин продлен до мая. Украина вышла из жесткого локдауна с 24 января.