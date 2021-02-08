Украинская певица Аlyona Аlyona предложила своим поклонникам поучаствовать в розыгрыше кроссовок. Для этого нужно ответить на 90 вопросов проекта «Цифрограм» от Министерства цифровой трансформации Украины. Такой конкурс рэперша анонсировала на днях в своем Instagram

«Скандал только начинается»: главная «плакальщица» Украины поругалась с «королевой ночи» © Тина Кароль/Инстаграм

Исполнительница отметила, что сделать это могут не только молодые люди, но и их родители, бабушки и дедушки. Для этого нужно просто открыть в интернете проект «Цифрограм» и ответить там на предложенные вопросы, а потом опубликовать сертификат о прохождении теста в сториз Instagram.

Ранее украинская рэперша повторила лайфхак с бюстгальтером: «Сделайте глаза и будете мухой».

Подвести итоги конкурса и вручить кроссовки победителю Аlyona Аlyona обещает 15 февраля.

В Министерстве цифровой трансформации отметили, что целью нового проекта является цифровая грамотность населения.