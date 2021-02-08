В поддержку ведомства и их работы рэперша записала хип-хоп-трек о проекте «Цифрограм», а своим фанатам рекомендовала попробовать свои силы в тесте на цифровую грамотность.
Исполнительница отметила, что сделать это могут не только молодые люди, но и их родители, бабушки и дедушки. Для этого нужно просто открыть в интернете проект «Цифрограм» и ответить там на предложенные вопросы, а потом опубликовать сертификат о прохождении теста в сториз Instagram.
Ранее украинская рэперша повторила лайфхак с бюстгальтером: «Сделайте глаза и будете мухой».
Подвести итоги конкурса и вручить кроссовки победителю Аlyona Аlyona обещает 15 февраля.
В Министерстве цифровой трансформации отметили, что целью нового проекта является цифровая грамотность населения.