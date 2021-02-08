Крестом и Байденом: как собирается расширяться ПЦУ
Крестом и Байденом: как собирается расширяться ПЦУ
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Струк записал видео, на котором он исполняет хвалебную оду «Киевскому патриархату» вместе с прихожанами храма Мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в поселке Клавдиево-Тарасово Бучанского района Киевской области.

Этот видеоролик «священник» опубликовал в своем YouTube-канале. Количество дизлайков под видео превышает число одобрительных оценок почти в восемь раз.

В тексте песни КП ведет своих сторонников через ад «тернистой и нелегкой дорогой», разбивая при этом оковы. Возглавляет шествие УПЦ КП к райским вратам святой князь Владимир.

Летом прошлого года овладеть храмом Мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в поселке Клавдиево-Тарасово попытались другие раскольники из так называемой Православной церкви Украины во главе с Иваном Дзюбой.

Тем не менее члены общины под руководством «священника» Сергея Струка сохранили верность УПЦ КП.

После религиозного раскола единственной канонической православной церковью на Украине остается УПЦ Московского патриархата.

 

 