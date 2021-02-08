Администрация президента США Джо Байдена готовится возобновить взаимодействие с Советом ООН по правам человека (СПЧ). Об этом 8 февраля сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника Госдепа

ЕС может ввести новые антироссийские санкции из-за Навального © wikipedia.org Энтони Блинкен планирует объявить о возвращении США в СПЧ в качестве наблюдателя.

«Мы намерены сделать это, зная, что наиболее эффективный способ реформирования и улучшения Совета — это принципиальное взаимодействие с ним», — заявил чиновник Госдепа.

При этом Вашингтон считает, что Совет по правам человека должен быть реформирован, и наиболее эффективный метод добиться этого — «взаимодействовать с ним, руководствуясь принципами».

Ранее Управление Верховного комиссара ООН по правам человека призвало к немедленному освобождению российского оппозиционного политика Алексея Навального и соблюдению его процессуальных прав в соответствии с верховенством закона.