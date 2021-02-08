Отмечается, что госсекретарь США Энтони Блинкен планирует объявить о возвращении США в СПЧ в качестве наблюдателя.
«Мы намерены сделать это, зная, что наиболее эффективный способ реформирования и улучшения Совета — это принципиальное взаимодействие с ним», — заявил чиновник Госдепа.
При этом Вашингтон считает, что Совет по правам человека должен быть реформирован, и наиболее эффективный метод добиться этого — «взаимодействовать с ним, руководствуясь принципами».
Ранее Управление Верховного комиссара ООН по правам человека призвало к немедленному освобождению российского оппозиционного политика Алексея Навального и соблюдению его процессуальных прав в соответствии с верховенством закона.