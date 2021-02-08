Представители «Нацкорпуса» собрались возле бизнес-центра, где с участием президента Владимира Зеленского начался форум, на котором обсудят вопросы проблем пандемии коронавируса. Об этом 8 февраля сообщает канал в Telegram «Политика страны»

«В направление бизнес-центра "Парковый", где начинается ковид-форум с участием президента и куда пришли журналисты оппозиционных каналов, направляется "Национальный корпус". Видимо, власти его для создания картинки "расцвета демократии и свободы слова" направили», — говорится в сообщении.

У здания редакции NewsOne побывали члены «Нацкорпуса» © vesti.ua/Telegram Анатолий Шарий сообщил в Telegram, что «Нацкорпус» развешивает плакаты в поддержку Зеленского, который на прошлой неделе запретил вещание трех главных оппозиционных телеканалов Украины.

Ранее Зеленский ввел в действие решение СНБО Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении близкого соратника Виктора Медведчука, депутата Украины Тараса Козака (фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь»), а также восьми компаний — учредителей телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne.

Телеканалы прекратили вещание и заявили о намерении бороться за право быть в эфире и вещать для украинцев. «Оппозиционная платформа — За жизнь» инициировала процедуру импичмента президенту.