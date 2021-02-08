Период ретроградного Меркурия, а именно с 30 января по 21 февраля, не подходит для важных начинаний, в частности, для заключения брака. Об этом 8 февраля в комментарии «Типичному Херсону» рассказала астропсихолог Елена Осипенко

Период ретроградности Меркурия и Венеры, а также солнечных и лунных затмений считается с астрологической точки зрения неблагоприятным для старта новых проектов.

Ведический астролог предрекла актеру Пашинину отъезд с Украины © Анатолий Пашинин

В конце первого, после 21 февраля, можно уже приниматься за важные проекты. Затем, с 21 мая по 23 июня, помимо ретроградного Меркурия, ожидаются затмения, и стоит вновь отложить серьезные начинания до лучших времен.

Следующий неблагоприятный период продлится с 27 сентября по 19 октября. Наконец, последний в 2021 году неудачный период — с 16 ноября по 31 декабря.

«В эти периоды неблагоприятно заключать брачные союзы и праздновать свадьбы. В любой астрологически неблагоприятный период можно и нужно заниматься текущими делами и их завершением; вопросами ремонта», — пояснила астропсихолог.