Воры проникли в квартиру украинского продюсера Алексея Семенова, расположенную в элитном жилом комплексе в Печерском районе Киева на бульваре Леси Украинки. Об этом 7 января сообщил «Обозреватель» со ссылкой на собственные источники

Россия ответит на блокировку телеканалов - Кулеба © Facebook, Dmytro Kuleba данным, инцидент произошел вечером 6 февраля: злоумышленники проникли в квартиру продюсера путем подбора ключа в промежутке между 18:00 и 19:00 (19:00-20:00 мск). Отмечается, что воры вынесли из квартиры Семенова 120 тысяч долларов (8,9 миллиона рублей) и драгоценностей на 5 миллионов гривен (13,4 миллиона рублей).

Алексей Семенов является медиапродюсером российского происхождения, который живет и работает на Украине. Недавно он получил украинское гражданство, а генпродюсером холдинга стал после того, как депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Тарас Козак в 2018 году приобрел телеканалы «112 Украина» и NewsOne.

Второго февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против Козака, в результате чего телеканалы ZIK, «112 Украина» и NewsOne прекратили свое вещание.