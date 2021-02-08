Нельзя закрывать СМИ, потому что президент считает, что они не работают на него. Так главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов прокомментировал на днях действия украинских властей по блокировке вещания ряда телеканалов в эфире своего радио

Мухин о запрете телеканалов: Зеленский подставил своих кураторов © Facebook, Офіс Президента України Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны о введении персональных санкций против депутата от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Тараса Козака. В частности, речь идет и об аннулировании лицензий на вещание принадлежащих ему телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK.

«Указ президента о закрытии каналов не дает никакой возможности обвиняемым в публичном пространстве доказать свою правоту. Указ президента любого — это означает, что это принимается решение, которое находится вне юридической процедуры. Если казалось, что эти каналы распространяют, как написано в указе президента Зеленского, "злостную дезинформацию", — дезинформация доказывается не политическим деятелем, а судебными решениями. И я всю дорогу — не важно, где это, в США, на Украине, в Украине, в России — говорю о том, что внесудебные процедуры всегда несут в себе заряд политической воли, а не юридической чистоты», — заявил Венедиктов.

Он добавил, что его позиция не зависит от страны или редакционной позиции: «Нельзя закрывать СМИ, потому что президент считает, что они не работают на него».

Журналист также напомнил, что один из членов СНБО, председатель парламента Украины Дмитрий Разумков выступил против проголосованного решения и раскритиковал его.

Ранее Разумков признал, что СНБО не проводил отдельного заседания по вопросу закрытия телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, а санкции против них введены после «письменного опроса». Он также сообщил, что воздержался от введения санкций.