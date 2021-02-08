Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны о введении персональных санкций против депутата от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Тараса Козака. В частности, речь идет и об аннулировании лицензий на вещание принадлежащих ему телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK.
«Указ президента о закрытии каналов не дает никакой возможности обвиняемым в публичном пространстве доказать свою правоту. Указ президента любого — это означает, что это принимается решение, которое находится вне юридической процедуры. Если казалось, что эти каналы распространяют, как написано в указе президента Зеленского, "злостную дезинформацию", — дезинформация доказывается не политическим деятелем, а судебными решениями. И я всю дорогу — не важно, где это, в США, на Украине, в Украине, в России — говорю о том, что внесудебные процедуры всегда несут в себе заряд политической воли, а не юридической чистоты», — заявил Венедиктов.
Он добавил, что его позиция не зависит от страны или редакционной позиции: «Нельзя закрывать СМИ, потому что президент считает, что они не работают на него».
Журналист также напомнил, что один из членов СНБО, председатель парламента Украины Дмитрий Разумков выступил против проголосованного решения и раскритиковал его.
Ранее Разумков признал, что СНБО не проводил отдельного заседания по вопросу закрытия телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, а санкции против них введены после «письменного опроса». Он также сообщил, что воздержался от введения санкций.