На Украине хотят прекратить ставить штампы о прописке в паспорта – регистрацию проживания хотят сделать декларативной, через введение адреса на смартфоне. Об этом в воскресенье, 7 февраля, в эфире «Украина 24» сообщил глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров

«Более миллиона украинцев не имеют прописки, даже в паспорте, и каждый третий украинец проживает не по месту регистрации. Потому что процедура сложная, надо потратить много времени, чтобы получить эту услугу. Поэтому с апреля мы запускаем (услугу. — Ред.), она будет полудекларативная. Мы "убираем" штамп в паспорте, который есть на сегодня», — сказал Федоров.

Паспорт ДНР — вожделенный и плохо достигаемый © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

«Будет запись в реестре о том, где проживает конкретный человек. И это уже задача не человека, а чиновника — зайти в этот реестр и проверить, подтвердить, наладить взаимодействие, чтобы узнать, где проживает человек. Потому что бумажка с пропиской — это сугубо дело неэффективности государства. Мы перенесем эту задачу с плеч человека на плечи чиновника», — сказал министр.

Ранее стало известно, что Украина намерена полностью отказаться от паспортов-книжек и перейти на документы нового образца.