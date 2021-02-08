«Два года назад украинский парламент проголосовал за внесение изменений в Конституцию, определив присоединение к ЕС и НАТО стратегическими целями. Это историческое решение закрепило геополитический выбор Украины. Литва поддерживает усилия Украины! Оставайтесь сильными на этом пути!» — заявил Науседа, отметив в твите президента Украины Владимира Зеленского.
Two years ago 🇺🇦 Parliament voted to amend the constitution by stating strategic objectives to join #EU & @NATO. This historic decision consolidated 🇺🇦 geopolitical choice. 🇱🇹 supports 🇺🇦 efforts! 🇺🇦 stay strong on this way! @ZelenskyyUa pic.twitter.com/IpNDisfQ5N— Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) February 7, 2021
Седьмого февраля 2019 года Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Конституцию относительно стратегического курса Украины на обретение полноправного членства в Европейском союзе и НАТО.
Закон расширил пятый абзац преамбулы: после слов «гражданского согласия на земле Украины» было прописано «и подтверждая европейскую идентичность украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса Украины».