Президент Литвы Гитанас Науседа по случаю второй годовщины изменений в Конституцию Украины призвал украинскую власть быть сильной на пути европейской и евроатлантической интеграции, закрепленной в украинском Основном Законе. Он написал об этом в своем Twitter 7 февраля

Свобода от совести. Еврокомиссия о евроинтеграционных успехах Украины © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк Владимира Зеленского.

Two years ago 🇺🇦 Parliament voted to amend the constitution by stating strategic objectives to join #EU & @NATO. This historic decision consolidated 🇺🇦 geopolitical choice. 🇱🇹 supports 🇺🇦 efforts! 🇺🇦 stay strong on this way! @ZelenskyyUa pic.twitter.com/IpNDisfQ5N — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) February 7, 2021

Седьмого февраля 2019 года Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Конституцию относительно стратегического курса Украины на обретение полноправного членства в Европейском союзе и НАТО.

Закон расширил пятый абзац преамбулы: после слов «гражданского согласия на земле Украины» было прописано «и подтверждая европейскую идентичность украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса Украины».