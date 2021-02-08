Свобода от совести. Еврокомиссия о евроинтеграционных успехах Украины
Свобода от совести. Еврокомиссия о евроинтеграционных успехах Украины
© РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк
«Два года назад украинский парламент проголосовал за внесение изменений в Конституцию, определив присоединение к ЕС и НАТО стратегическими целями. Это историческое решение закрепило геополитический выбор Украины. Литва поддерживает усилия Украины! Оставайтесь сильными на этом пути!» — заявил Науседа, отметив в твите президента Украины Владимира Зеленского.

Седьмого февраля 2019 года Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Конституцию относительно стратегического курса Украины на обретение полноправного членства в Европейском союзе и НАТО. 

Закон расширил пятый абзац преамбулы: после слов «гражданского согласия на земле Украины» было прописано «и подтверждая европейскую идентичность украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса Украины».