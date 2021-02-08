Одесский скульптор Александр Милов представил эскиз монумента, посвященного коронавирусу, который планируется установить в Дубае (ОАЭ) в назидание человечеству. Такое сообщение появилось на его странице 6 февраля

Высота будущего монумента составит 15 метров, ширина — 13 метров, глубина — 12 метров. Вес композиции — 9 тонн.

«Физическое описание и символизм: молекула коронавируса с шипами, выполненная в виде планеты Земля, на поверхности которой стоят исполинские люди, взявшись за руки (каждая фигура будет состоять из тысяч обнявшихся людей, стоящих друг у друга на плечах), символизируя разные социальные группы и их ценности, они объединены одной проблемой — пандемией», — говорится в сообщении на странице объединения «ТАКОЕ» в Facebook.

В композиции вокруг большого шара размещены 56 фигур взрослых и детей без ртов на лицах, что будет символизировать связанные с коронавирусом ограничения, с которыми столкнулось человечество.

«В основании планеты — стандартная семья как символ основы продолжения рода естественным путём. При этом вся планета вертится на голове матери. Хоровод солнца, состоящий из 7 взрослых и 7 детей, которым верховодит мужская фигура, являющаяся верхней осью планеты. В центре хоровода влюблённая пара, символизирующая любовь. Вокруг них танцуют три пары с детьми. МЖР, ММР, ЖЖР, символизирующий семьи разной ориентации, что становится новым трендом», — говорится в сообщении.

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«Среди всей толпы стоят в одиночку мальчик и девочка — символ детей без родителей.

Рядом хоровод из 6 взрослых, в центре которых — мальчик и девочка, держащиеся за руки, как символ дружбы и взаимной заботы. Последние две группы из женщины с тремя мужчинами и мужчины с тремя женщинами символизируют матриархат и патриархат, уравнивая их между собой», — говорится в публикации.

Вся композиция крутится вокруг своей оси под углом вращения планеты и за счёт удерживающей дуги напоминает глобус. Когда молекула загорается, композиция превращается в танец Солнца и отражающей его Луны — основных символов мироздания.