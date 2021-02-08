Посол Украины в Германии Андрей Мельник обвинил президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в искажении истории Второй мировой войны. Об этом он заявил в комментарии «Укринформу» в воскресенье, 8 февраля

Как США и Украина на Генассамблее ООН пытались реабилитировать фашизм © РИА Новости, Брайан Смит | Перейти в фотобанк

«Упомянутые высказывания федерального президента относительно исторической памяти вызвали в Украине откровенное удивление и настоящий шок. Ведь таким образом, по существу, подхватывается десятилетиями навязываемый российской пропагандой нарратив о том, что якобы Германия должна нести свою историческую ответственность и искупить свою вину за варварские преступления нацистской оккупации только перед Россией», — сказал Мельник.

Он также отметил, что в такой трактовке СССР приравнивается к России, что является «прямым пренебрежением непомерными жертвами других народов». Он подчеркнул, что 22 июня не Москва, а украинские города подверглись нападению.

Ранее Мельник обвинил бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, назвавшего посла карликом, в унижении украинцев.