Ранее Штайнмайер в интервью Rheinische Post выступил за достройку «Северного потока», назвав его «почти последним мостиком между Россией и Европой», а также напомнил, что 22 июня исполнится 80 лет со дня нападения Германии на СССР. Политик отметил, что это не оправдывает «ложную российскую политику сегодня», но этот «более широкий контекст» нельзя упускать из виду.
«Упомянутые высказывания федерального президента относительно исторической памяти вызвали в Украине откровенное удивление и настоящий шок. Ведь таким образом, по существу, подхватывается десятилетиями навязываемый российской пропагандой нарратив о том, что якобы Германия должна нести свою историческую ответственность и искупить свою вину за варварские преступления нацистской оккупации только перед Россией», — сказал Мельник.
Он также отметил, что в такой трактовке СССР приравнивается к России, что является «прямым пренебрежением непомерными жертвами других народов». Он подчеркнул, что 22 июня не Москва, а украинские города подверглись нападению.
Ранее Мельник обвинил бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, назвавшего посла карликом, в унижении украинцев.