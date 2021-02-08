Поставки днепровской воды в Крым будут возобновлены только после выхода полуострова из состава России. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал в интервью «Радио Свобода» 7 февраля

Крым без воды: Симферопольское водохранилище истощилось © РИА Новости, Константин Михальчевский | Перейти в фотобанк

Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.

Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков, а также за счет добычи воды из подземных источников. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники.

Как отметил ранее вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, если ООН и Красный Крест признают ситуацию в Крыму гуманитарной катастрофой, Киев будет поставлять воду на полуостров в цистернах.

Тем временем правительством РФ подготовлен комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. На его реализацию будет направлено около 50 миллиардов рублей.