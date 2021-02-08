Российская сторона удивлена оценками, которые глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель дал своему визиту в Москву, — они разнятся с его предыдущими заявлениями. Об этом заявили в МИД РФ, передает РИА Новости 8 февраля

ЕС может ввести новые антироссийские санкции из-за Навального © wikipedia.org Алексея Навального, задействовав новый механизм, который предусматривает рестрикции за нарушение прав человека.

«С удивлением ознакомились с оценками Ж. Борреля итогов визита — они сильно контрастируют с его заявлениями, данными на пресс-конференции в Москве», — отметили в МИД РФ.

В ведомстве добавили, что Боррель «имел все возможности сразу же дать собственную оценку» визиту на итоговой пресс-конференции с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, что и было сделано.

«Никто его не ограничивал ни во времени, ни в формате. Возможно, по прилете в Брюссель главе евродипломатии объяснили, как нужно было расставить акценты, но тогда это лишь подтверждает, как и кем на самом деле формируется политика ЕС», — заявили в министерстве.

Боррель совершил визит в РФ с 4 по 6 февраля. Во время пресс-конференции с Лавровым он заявил, что Евросоюз и Россия провели «открытый и честный» диалог о борьбе с пандемией, глобальном изменении климата, восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана, разногласиях по Украине, поддержке Брюсселем Навального и высылке из РФ западных дипломатов, участвовавших в несогласованных акциях протеста.