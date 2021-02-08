Евросоюз может ввести очередные санкции в отношении России из-за ситуации вокруг оппозиционного политика Алексея Навального, задействовав новый механизм, который предусматривает ограничительные меры за нарушения прав человека. Об этом глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель написал в своем блоге на сайте ЕС 7 февраля

Канцлер Австрии высказался о Навальном и «Северном потоке 2» © РИА Новости, Михаил Маркив | Перейти в фотобанк заявил он.

По утверждению Борреля, «агрессивно организованная пресс-конференция и высылка трех дипломатов ЕС во время визита свидетельствуют о том, что российские власти не хотели воспользоваться появившейся возможностью для более конструктивного диалога с ЕС», что вызывает сожаление.

Он пояснил, что планировал поездку в Москву, чтобы донести позицию ЕС и указать на имеющиеся «фундаментальные проблемы», а также проверить, могут ли Брюссель и Москва сотрудничать в областях, где их интересы совпадают, и начать выстраивать «некоторое доверие».

«Моя встреча с министром Лавровым (главой МИД РФ Сергеем Лавровым. — Ред.) и послания российских властей во время этого визита подтвердили, что Европа и Россия отдаляются друг от друга», — написал глава европейской дипмиссии.

Боррель совершил визит в РФ с 4 по 6 февраля. По его словам, Евросоюз и Россия обсудили борьбу с пандемией, глобальное изменение климата, восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана, поддержку Брюсселем Навального и высылку из РФ западных дипломатов, участвовавших в несогласованных акциях протеста.