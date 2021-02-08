«Мы обсудим эти вопросы с моими коллегами — министрами иностранных дел ЕС [22 февраля]. Как всегда, именно государства-члены должны будут принять решение о следующих шагах, и да — они могут включать санкции. И у нас есть еще один инструмент для этого — недавно утвержденный режим санкций в области прав человека», — заявил он.
По утверждению Борреля, «агрессивно организованная пресс-конференция и высылка трех дипломатов ЕС во время визита свидетельствуют о том, что российские власти не хотели воспользоваться появившейся возможностью для более конструктивного диалога с ЕС», что вызывает сожаление.
Он пояснил, что планировал поездку в Москву, чтобы донести позицию ЕС и указать на имеющиеся «фундаментальные проблемы», а также проверить, могут ли Брюссель и Москва сотрудничать в областях, где их интересы совпадают, и начать выстраивать «некоторое доверие».
«Моя встреча с министром Лавровым (главой МИД РФ Сергеем Лавровым. — Ред.) и послания российских властей во время этого визита подтвердили, что Европа и Россия отдаляются друг от друга», — написал глава европейской дипмиссии.
Боррель совершил визит в РФ с 4 по 6 февраля. По его словам, Евросоюз и Россия обсудили борьбу с пандемией, глобальное изменение климата, восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана, поддержку Брюсселем Навального и высылку из РФ западных дипломатов, участвовавших в несогласованных акциях протеста.