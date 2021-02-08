Олег Неменский: США чувствуют себя безопасно в конфликте на Украине
Олег Неменский: США чувствуют себя безопасно в конфликте на Украине
© РИА Новости, Нина Зотина
По его словам, есть три сценария развития полномасштабного вооруженного конфликта между Россией и Украиной.

«Если Украина будет использоваться как плацдарм для дестабилизации России, если будут организованы какие-то провокации или если внутренний кризис России углубится и она будет решать внутренние проблемы за счет внешнеполитической повестки», считает политолог.

Три этих сценария боевых действий между Россией и Украиной вполне возможны. Их вероятность составляет не более 10-15%, добавил Руслан Бортник.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

 

 