Война между Украиной и Россией маловероятна, но тем не менее полностью ее вероятность нельзя исключать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник

Олег Неменский: США чувствуют себя безопасно в конфликте на Украине © РИА Новости, Нина Зотина

«Если Украина будет использоваться как плацдарм для дестабилизации России, если будут организованы какие-то провокации или если внутренний кризис России углубится и она будет решать внутренние проблемы за счет внешнеполитической повестки», считает политолог.

Три этих сценария боевых действий между Россией и Украиной вполне возможны. Их вероятность составляет не более 10-15%, добавил Руслан Бортник.

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