По его словам, есть три сценария развития полномасштабного вооруженного конфликта между Россией и Украиной.
«Если Украина будет использоваться как плацдарм для дестабилизации России, если будут организованы какие-то провокации или если внутренний кризис России углубится и она будет решать внутренние проблемы за счет внешнеполитической повестки», считает политолог.
Три этих сценария боевых действий между Россией и Украиной вполне возможны. Их вероятность составляет не более 10-15%, добавил Руслан Бортник.
Полностью интервью можно прочитать здесь.