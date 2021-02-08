По его словам, Минские соглашения завели участников конфликта в интеллектуальный тупик.
«Но при этом все боятся сломать Минск, опасаясь, что противная сторона сможет извлечь какую-то пользу из этого слома… Насколько я могу себе представить, в таких ситуациях, как свидетельствует очень богатый международный опыт, все стороны скорее согласятся на долгосрочное замораживание конфликта, пока какая-то из сторон не увидит возможности разморозить конфликт в свою пользу», — считает Николай Злобин.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Минские соглашения были согласованы на саммите в Минске 11–12 февраля 2015 года руководителями Германии, Франции, Украины и России и подписаны контактной группой, состоящей из представителей Украины, России, ОБСЕ и «отдельных районов Донецкой и Луганской областей»
После подписания Минских соглашений, в которых определены пути и способы возвращения ЛДНР в Украину, прошло почти шесть лет. Однако сами соглашения не выполняются, а стороны конфликта обвиняют в этом друг друга.