Ни одна из сторон Минских соглашений не может предложить план действий, который хоть в малейшей степени устраивал бы другие стороны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российско-американский политолог Николай Злобин

Обострение на Донбассе: что дальше? © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

«Но при этом все боятся сломать Минск, опасаясь, что противная сторона сможет извлечь какую-то пользу из этого слома… Насколько я могу себе представить, в таких ситуациях, как свидетельствует очень богатый международный опыт, все стороны скорее согласятся на долгосрочное замораживание конфликта, пока какая-то из сторон не увидит возможности разморозить конфликт в свою пользу», — считает Николай Злобин.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Минские соглашения были согласованы на саммите в Минске 11–12 февраля 2015 года руководителями Германии, Франции, Украины и России и подписаны контактной группой, состоящей из представителей Украины, России, ОБСЕ и «отдельных районов Донецкой и Луганской областей»

После подписания Минских соглашений, в которых определены пути и способы возвращения ЛДНР в Украину, прошло почти шесть лет. Однако сами соглашения не выполняются, а стороны конфликта обвиняют в этом друг друга.