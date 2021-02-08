Военный конфликт между Россией и Украиной приведет к тому, что каждая из сторон неизбежно начнёт рано или поздно воевать сама с собой и со своими интересами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российско-американский политолог Николай Злобин

Обострение на Донбассе: что дальше? © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

Если же начнётся война, то от ЛДНР ничего не останется, потому что именно на этой территории будут вестись военные действия, причём независимо от того, кто будет выигрывать войну.

«Поэтому было бы самоубийственно со стороны этих республик провоцировать конфликт Москвы и Киева. Единственный вариант, когда им стоит это делать, только для того, чтобы скрыть масштаб собственной недееспособности и коррупции», — считает Николай Злобин.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Власти Украины начали военную операцию против народных республик Донбасса, объявивших о своей независимости после госпереворота в Киеве, в апреле 2014 года. По данным ООН, жертвами конфликта стали 13 тысяч человек.

После подписания Минских соглашений, в которых определены пути и способы возвращения ЛДНР в Украину, прошло почти шесть лет. Однако сами соглашения не выполняются, а стороны конфликта обвиняют в этом друг друга.