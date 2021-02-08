Всебелорусское народное собрание способно начать движение к выходу из кризиса. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН профессор Николай Межевич

ВНС преткновения. Байден заговорил с Лукашенко языком ультиматумов © REUTERS, Leah Millis

«Я надеюсь, что на Всебелорусском собрании начнётся серьёзная дискуссия, которая даст ответ на вопрос: как сохранить те достижения, которые есть и которые не всегда, скажем так, с улыбкой, часто сквозь зубы, но признаёт даже белорусская оппозиция? Я говорю об экономических достижениях, к примеру», — сказал политолог.

Кроме того, делегаты ВНС должны будут решить, как восстановить ту меру доверия между властью и народом, которая была раньше.

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В Минске 11 и 12 февраля пройдет шестое в истории Белоруссии Всебелорусское народное собрание, которое должно внести изменения в конституцию страны и наметить планы ее развития, в том числе создания Союзного с РФ государства.