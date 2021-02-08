Собеседник издания напомнил китайскую пословицу: путь в десять тысяч ли начинается с первого шага.
«Я надеюсь, что на Всебелорусском собрании начнётся серьёзная дискуссия, которая даст ответ на вопрос: как сохранить те достижения, которые есть и которые не всегда, скажем так, с улыбкой, часто сквозь зубы, но признаёт даже белорусская оппозиция? Я говорю об экономических достижениях, к примеру», — сказал политолог.
Кроме того, делегаты ВНС должны будут решить, как восстановить ту меру доверия между властью и народом, которая была раньше.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
В Минске 11 и 12 февраля пройдет шестое в истории Белоруссии Всебелорусское народное собрание, которое должно внести изменения в конституцию страны и наметить планы ее развития, в том числе создания Союзного с РФ государства.