Большое заблуждение считать, что Украина сможет реализовать карабахский сценарий в Донбассе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал президент Центра стратегических коммуникаций (Россия) Дмитрий Абзалов

«Украинцы почему-то считают, что Карабах — это история про беспилотники. Очень оригинальная тема, но немножко бестолковая, потому что вопрос с беспилотниками был решен примерно через несколько недель с начала военных действий путем разворачивания нормальной системы радиоэлектронной борьбы», — объяснил Абзалов.

Украина готовит свой Карабах. Зачем Зеленский повышает боеготовность армии © Facebook, Операція об'єднаних сил

«Украина по примеру Грузии может рискнуть и начать провокацию, чтобы ускорить вступление в НАТО. Это приведет к тому, что Донбасс будет потерян, то есть разменян на более быстрое вступление в НАТО. Но это очень большой риск», — считает политолог.

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Обострение в Карабахе обозначилось в сентябре прошлого года, эскалация конфликта привела к жертвам среди мирного населения.

Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.

При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших в Карабахе.