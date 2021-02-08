Нужно понимать последствия от решения включить в состав РФ народные республики Донбасса. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал президент Центра стратегических коммуникаций (Россия) Дмитрий Абзалов

Пять фактов, которые нужно знать об Украине По словам Дмитрия Абзалова, позиция Москвы в отношении народных республик Донбасса — интеграция ДНР и ЛНР в Украину — могла бы сработать, если бы кураторы украинского направления добились бы подписания «формулы Штайнмайера» Владимиром Зеленским. Полностью интервью можно прочитать здесь.