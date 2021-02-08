«Какая позиция Москвы? Допустим, мы присоединим ДНР-ЛНР. Хорошо. А с Мариуполем что будет? А с Одессой? Мы их навсегда потеряем, и население, которое там, мы тоже потеряем. Надо понимать, какие последствия от этого будут: денежные средства, которые необходимы на восстановление Донбасса ($50 миллиардов), РФ будет платить, мы обнулим Совбез ООН. Плюс какой в этом деле?», — сказал политолог.
По словам Дмитрия Абзалова, позиция Москвы в отношении народных республик Донбасса — интеграция ДНР и ЛНР в Украину — могла бы сработать, если бы кураторы украинского направления добились бы подписания «формулы Штайнмайера» Владимиром Зеленским.
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