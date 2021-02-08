После силового, вооружённого захвата в 2014 году власти группой заговорщиков в Киеве законы и Конституция перестали действовать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал украинский оппозиционный депутат Ренат Кузьмин

Убийство памяти. Судьба памятников войны на Украине Петра Порошенко и Джо Байдена в деятельность экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина были открыты 22 января. Однако вскоре адвокаты Илья Новиков и Игорь Головань заявили, что «поспешно» открытые дела закрыты.

По словам Рената Кузьмина, мотивацией для принятия решений служат коррупционные, политические и коммерческие интересы.

«Правоохранительные органы и суды утратили самостоятельность, а государство — суверенитет. Страна находится под полным внешним управлением. А при таких условиях, как вы понимаете, решения принимаются уже не украинской властью и не в интересах украинского народа. К сожалению», — считает политик.

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Генпрокурор Украины Виктор Шокин был уволен со свой должности 3 апреля 2016 года. Известно, что он занимался расследованием фактов коррупции в компании Burisma, к которым мог быть причастен сын Джо Байдена Хантер. Предположительно увольнение Шокина было требованием со стороны тогдашнего вице-президента США Байдена к Петру Порошенко.