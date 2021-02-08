Экстерриториальная юрисдикция США позволит отобрать у олигархов все их имущество. Особенно в свете глобальной цифровизации, которую власти многих стран выдают за величайшее достижение демократии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал украинский оппозиционный депутат Ренат Кузьмин

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«Думаю, этот сценарий уже разработан и скоро будет запущен в реализацию, и скоро мы будем свидетелями большого передела собственности. Представители транснациональных корпораций, используя возможности правительства США, могут сделать нищими всех богатеев, кто хранит свои «кубышки» за границей», — объяснил Кузьмин.

В результате очередного передела собственности Движимое и недвижимое имущество может быть конфисковано, как и счета в банках. Ренат Кузьмин уверен, что эти процессы произойдут в ближайшем будущем.

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