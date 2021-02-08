По его словам, это цифровой капкан, выбраться из которого невозможно.
«Думаю, этот сценарий уже разработан и скоро будет запущен в реализацию, и скоро мы будем свидетелями большого передела собственности. Представители транснациональных корпораций, используя возможности правительства США, могут сделать нищими всех богатеев, кто хранит свои «кубышки» за границей», — объяснил Кузьмин.
В результате очередного передела собственности Движимое и недвижимое имущество может быть конфисковано, как и счета в банках. Ренат Кузьмин уверен, что эти процессы произойдут в ближайшем будущем.
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