Украина является площадкой, на которой Запад проводит глобальные социально-экономические эксперименты. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал украинский оппозиционный депутат Ренат Кузьмин

Олег Неменский: США чувствуют себя безопасно в конфликте на Украине © РИА Новости, Нина Зотина

При этом основной целью этих «либеральных реформ» является разграбление ресурсов, ограбление населения и уничтожение украинской государственности.

«А "обезжиривание" одних олигархов в интересах других, перераспределение их собственности среди государственных чиновников — вполне реальный сценарий следующего этапа "реформирования"», — сказал собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

На днях президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении владельца телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, депутата от «Оппозиционной платформы» Тараса Козака. После этого телеканалы прекратили свое вещание.