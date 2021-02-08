По его словам, украинцы в этих экспериментах, к сожалению, являются лишь подопытными кроликами.
При этом основной целью этих «либеральных реформ» является разграбление ресурсов, ограбление населения и уничтожение украинской государственности.
«А "обезжиривание" одних олигархов в интересах других, перераспределение их собственности среди государственных чиновников — вполне реальный сценарий следующего этапа "реформирования"», — сказал собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
На днях президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении владельца телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, депутата от «Оппозиционной платформы» Тараса Козака. После этого телеканалы прекратили свое вещание.