Признание народных республик Донбасса Россией произойдет, когда для этого создадутся определенные политические и правовые условия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин

Олег Неменский: США чувствуют себя безопасно в конфликте на Украине © РИА Новости, Нина Зотина

«Россия очень осторожно ступает по этому минному полю, оставаясь в правом пространстве. В случае эскалации конфликта признание произойдет, когда для этого создадутся определенные политические и правовые условия. Россия постоянно дает Украине шанс, которым та не пользуется», — утверждает Алексей Мухин.

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Власти Украины начали военную операцию против народных республик Донбасса, объявивших о своей независимости после госпереворота в Киеве, в апреле 2014 года. По данным ООН, жертвами конфликта стали 13 тысяч человек. Представители ДНР и ЛНР, России и Украины обсуждают способы мирного урегулирования в Донбассе в ходе встреч Контактной группы в Минске.