Игнорируя этот документ и всячески его отрицая, Украина тем самым разжигала гражданскую войну, считает собеседник издания.
«Такое суицидальное действие с удивлением наблюдали в России, Германии и во Франции. Спасти утопающего, если он этого не хочет, невозможно. Россия не является стороной Минских соглашений, поэтому обвинения в ее адрес звучат глупо. И те, кто их произносит, выставляют себя глупцами», — сказал политолог.
Россия гарантировала выполнение Минских соглашений и гарантирует до сих пор, то есть выполняет свои обязанности. Украина же и не планировала выполнять Минские соглашения, создавая тем самым для себя опасную ситуацию, добавил Алексей Мухин.
Полностью интервью можно прочитать здесь.