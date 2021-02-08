Минские соглашения — это единственный документ, который удерживал Украину от распада и потери территорий. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин

Минские соглашения. Справка © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

«Такое суицидальное действие с удивлением наблюдали в России, Германии и во Франции. Спасти утопающего, если он этого не хочет, невозможно. Россия не является стороной Минских соглашений, поэтому обвинения в ее адрес звучат глупо. И те, кто их произносит, выставляют себя глупцами», — сказал политолог.

Россия гарантировала выполнение Минских соглашений и гарантирует до сих пор, то есть выполняет свои обязанности. Украина же и не планировала выполнять Минские соглашения, создавая тем самым для себя опасную ситуацию, добавил Алексей Мухин.

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