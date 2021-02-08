По мнению западных политиков, бедность и коррумпированность страны — это вопрос относительный, отметил эксперт.
«Они понимают, что Украина является очень коррумпированной и очень бедной страной, но причину этого они видят не в майдане, а в советской истории самой Украины и в тех отношениях с Россией, которые у Украины сложились после 1991 года. Увеличил ли майдан бедность и коррупцию, вопрос для них не принципиальный», — сказал Злобин.
Он также отметил, что Штаты постараются сохранить политическую линию, сформированную после Майдана.
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