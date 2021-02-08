«Если хотите, информационная Хиросима на постсоветском пространстве, чтобы дестабилизировать ситуацию там, где это возможно, чтобы все горело и плавилось», — сказал собеседник издания.
По его словам, это связано это с плачевным состоянием экономики и политической системы западных стран. Таким образом западные политики пытаются отвлечь внимание на другой объект.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
На днях президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении владельца телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, депутата от «Оппозиционной платформы» Тараса Козака. После этого телеканалы прекратили свое вещание.
Решение президента Украины поддержали посольства США и Великобритании.