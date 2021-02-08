Стратегическая цель Запада на постсоветском пространстве — информационные ковровые бомбардировки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин

«Если хотите, информационная Хиросима на постсоветском пространстве, чтобы дестабилизировать ситуацию там, где это возможно, чтобы все горело и плавилось», — сказал собеседник издания.

Сергей Михеев: Развитие России без конфликта с Западом невозможно © РИА Новости, Александр Натрускин

Полностью интервью можно прочитать здесь.

На днях президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении владельца телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, депутата от «Оппозиционной платформы» Тараса Козака. После этого телеканалы прекратили свое вещание.

Решение президента Украины поддержали посольства США и Великобритании.