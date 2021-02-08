На днях президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении владельца телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, депутата от «Оппозиционной платформы» Тараса Козака. После этого телеканалы прекратили свое вещание.
По словам Алексея Мухина, Зеленский, будучи неопытным политиком, занимающим пост президента в сложной стране, сделал рефлексивное движение.
«Причем поставил в глупое положение тех, кто его поддерживает в США и Европе, потому что их носом будут тыкать в совершенно неправовой акт, который противоречит всем западным так называемым демократическим ценностям. Зеленский подставил своих кураторов», — сказал политолог.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Руководитель киевского отделения «Национального корпуса» Сергей Тамарин назвал запрет оппозиционных телеканалов «мерой информационной гигиены чрезвычайно полезна для Украины».
Михаил Саакашвили, экс-президент Грузии и губернатор Одесской области, сказал, что Украина потеряет ряд территорий после решения президента Владимира Зеленского закрыть оппозиционные телеканалы.