Нынешний президент Украины Владимир Зеленский занервничал из-за того, что политические оппоненты могут нарушить его планы по переизбранию на следующий срок. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин

Пророчество Коломойского и констатация Саакашвили © скриншот видео "DW на русском" Владимир Зеленский ввел санкции в отношении владельца телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, депутата от «Оппозиционной платформы» Тараса Козака. После этого телеканалы прекратили свое вещание.

По словам Алексея Мухина, Зеленский, будучи неопытным политиком, занимающим пост президента в сложной стране, сделал рефлексивное движение.

«Причем поставил в глупое положение тех, кто его поддерживает в США и Европе, потому что их носом будут тыкать в совершенно неправовой акт, который противоречит всем западным так называемым демократическим ценностям. Зеленский подставил своих кураторов», — сказал политолог.

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Руководитель киевского отделения «Национального корпуса» Сергей Тамарин назвал запрет оппозиционных телеканалов «мерой информационной гигиены чрезвычайно полезна для Украины».

Михаил Саакашвили, экс-президент Грузии и губернатор Одесской области, сказал, что Украина потеряет ряд территорий после решения президента Владимира Зеленского закрыть оппозиционные телеканалы.