Электорат «Оппозиционой платформы – За жизнь» практически не рос на протяжении двух лет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко

Украина.ру на Youtube Быстряков рассказал, почему украинизация провалится — видео