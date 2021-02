На постсоветском пространстве Вашингтон видит поле для серьезного противостояния с Пекином. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российско-американский политолог Николай Злобин

По мнению эксперта, администрация Джо Байдена усилит внимание к постсоветскому пространству и Евразии в целом.

«К этому её толкает не только конфликтная ситуация с Москвой, но на постсоветском пространстве они видят поле серьёзного противостояния с Пекином. Украина будет частью этого поля. Поэтому американцы и европейцы будут действовать на Украине, в том числе и в антикитайском направлении, как они это уже делают, например, в Средней Азии», — сказал Злобин.

Николай Злобин об интересах России, США и ЕС в Украине © РИА Новости, Нина Зотина здесь.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против китайских инвесторов завода «Мотор Сич». Под ограничения попали сразу четыре компании — Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd; Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd, Skyrizon Aircraft Holdings Limited и Hong Kong Skyrizon Holdings Limited.

Санкции предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины.