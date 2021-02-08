По мнению эксперта, администрация Джо Байдена усилит внимание к постсоветскому пространству и Евразии в целом.

«К этому её толкает не только конфликтная ситуация с Москвой, но на постсоветском пространстве они видят поле серьёзного противостояния с Пекином. Украина будет частью этого поля. Поэтому американцы и европейцы будут действовать на Украине, в том числе и в антикитайском направлении, как они это уже делают, например, в Средней Азии», — сказал Злобин.

Николай Злобин об интересах России, США и ЕС в Украине
Николай Злобин об интересах России, США и ЕС в Украине
© РИА Новости, Нина Зотина
Полный текст интервью можно прочесть здесь.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против китайских инвесторов завода «Мотор Сич». Под ограничения попали сразу четыре компании — Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd; Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd, Skyrizon Aircraft Holdings Limited и Hong Kong Skyrizon Holdings Limited.

Санкции предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины.