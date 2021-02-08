США и Европа могут снова сблизиться благодаря вопросу Украины и ЛДНР, считает российско-американский политолог Николай Злобин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Николай Злобин об интересах России, США и ЕС в Украине © РИА Новости, Нина Зотина Джо Байдена будет очень активно налаживать отношения с европейскими партнерами, особенно после того ущерба, который был нанесен администрацией Дональда Трампа.

«Сделать это можно будет через сближение США и Европы по вопросу Украины и ЛДНР. С одной стороны американцы заинтересованы в усилении своего европейского партнёра, визави России, а с другой стороны, европейцам очень хочется максимально втянуть США в европейские дела и по возможности заставить заплатить», — сказал Злобин.

Он отметил, что опыт работы с Трампом испугал европейцев, поэтому сближение США и Европы при Байдене можно наверняка предсказать.

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