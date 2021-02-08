По словам эксперта, Запад воспринимает Украину как европейскую страну, которая в силу исторических обстоятельств попала в состав СССР, а потом оказалась под сильнейшим влиянием России.
«Европейская страна не может находиться под таким сильным влиянием России, поэтому максимальное включение Украины в европейские структуры, как официальные, так и неофициальные, неформальные и минимизация российского влияния, остаются стратегическими задачами», — сказал Злобин.
Политолог отметил, что тот факт, что Украина находилась под влиянием России так долго, с точки зрения европейцев, разбивало позиции европейского континента в целом. Примерно так же Запад скоро будет смотреть на Белоруссию.
Полный текст интервью можно прочесть здесь.