То, что Украина так долго находилась под влиянием России, с точки зрения Европы, разбивало позиции европейского континента в целом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российско-американский политолог Николай Злобин

Николай Злобин об интересах России, США и ЕС в Украине © РИА Новости, Нина Зотина

«Европейская страна не может находиться под таким сильным влиянием России, поэтому максимальное включение Украины в европейские структуры, как официальные, так и неофициальные, неформальные и минимизация российского влияния, остаются стратегическими задачами», — сказал Злобин.

Политолог отметил, что тот факт, что Украина находилась под влиянием России так долго, с точки зрения европейцев, разбивало позиции европейского континента в целом. Примерно так же Запад скоро будет смотреть на Белоруссию.

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