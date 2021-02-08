Ранее, напомнил Марунич, в риторике экс-президента США Дональда Трампа звучала идея, что остановка «Северного потока — 2» поможет американским компаниям нарастить поставки СПГ в Европу.
Теперь, по его словам, для США приоритетны поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Юго-Восточную Азию из-за высоких цен на голубое топливо в регионе.
«Я все больше убеждаюсь, что борьба с «Северным потоком» — это политическая борьба с Москвой, которая закончится для Штатов неизбежным поражением… С экономической точки зрения для Штатов это ничтожное явление. Как показала практика, существенно нарастить поставки газа в Европу так, чтобы это повлияло на американскую индустрию газа, нереально», — сказал Марунич.
На индустрию газа США в основном влияет динамика мировых цен на газ, а когда Штаты отказываются от поставок газа при падении цен, убытки несут трейдеры, добавил Марунич.
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