Украинская певица Надя Дорофеева показала фото в сексуальном образе. Соответствующий пост она выложила на своей странице в Instagram 4 февраля

«Вот и в девочку оделась», — написала Дорофеева.

Потап нахамил подписчице за шуточный совет © Алексей Потапенко/Инстаграм

«В этом образе ты похожа на Ким Кардашьян, которая держала шампанское на попе», — прокомментировала фото одна из подписчиц.

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В последнее время бывшая солистка группы «Время и стекло» Надя Дорофеева несколько раз попадала в скандалы. Так, ей досталось от хейтеров за клип, снятый на новую песню. Внимательные пользователи заметили, что одна из локаций на видео — пешеходный мост по улице Институтской, где в 2014 году убили часть «героев Небесной сотни». За это исполнительницу назвали «циничной ватницей, танцующей на костях».

Позже исполнительница «отхватила» за свой трек, который часть ее поклонников сочла плагиатом, так как песня оказалась очень похожа на композицию 10-летней давности Mathematics британской певицы Виктории Гескет, выступающей под псевдонимом Little Boots.