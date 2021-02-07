Ранее в ЛНР сообщили, что подозревают Киев в подготовке наступления на позиции ополчения: на линии соприкосновения участились обстрелы, а ВСУ на учениях отрабатывают наступательные операции.
«Я бы, например, действовал зеркально: на каждый выстрел отвечать выстрелом. И не надо ждать, выдумывать, провокация это или не провокация. Выстрел — это выстрел. Если они стреляют, отвечать надо так же. И не надо ждать, пока кого-то убьют или ранят», — сказал экс-президент Украины.
Власти Украины начали военную операцию против народных республик Донбасса, объявивших о своей независимости после госпереворота в Киеве, в апреле 2014 года. По данным ООН, жертвами конфликта стали 13 тысяч человек.
Всеобъемлющее соглашение о прекращении огня в Донбассе вступило в силу 27 июля прошлого года, однако обстрелы и боестолкновения на линии разграничения продолжаются до сих пор.