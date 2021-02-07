Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что на любое обострение в Донбассе нужно давать зеркальный ответ. Об этом представитель делегации Киев в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу 7 февраля заявил в эфире телеканала «Украина 24»

Обострение на Донбассе: что дальше? © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

«Я бы, например, действовал зеркально: на каждый выстрел отвечать выстрелом. И не надо ждать, выдумывать, провокация это или не провокация. Выстрел — это выстрел. Если они стреляют, отвечать надо так же. И не надо ждать, пока кого-то убьют или ранят», — сказал экс-президент Украины.

Власти Украины начали военную операцию против народных республик Донбасса, объявивших о своей независимости после госпереворота в Киеве, в апреле 2014 года. По данным ООН, жертвами конфликта стали 13 тысяч человек.

Всеобъемлющее соглашение о прекращении огня в Донбассе вступило в силу 27 июля прошлого года, однако обстрелы и боестолкновения на линии разграничения продолжаются до сих пор.