Гендиректор D. Trading (группа, созданная ДТЭК) Виталий Бутенко обвинил председателя энергетического комитета Верховной рады Андрея Геруса в распространении ложной информации об отключении энергоблоков ТЭС в Винницкой и Львовской областях. Об этом он написал на своей странице в Facebook 6 февраля

По словам Бутенко, Герус сказал об отключении, чтобы отстоять импорт электроэнергии из России.

«Герус снова пошел в огромные информационные манипуляции для защиты милого ему импорта российской электроэнергии. За последние 1,5 года манипуляции стали мейнстримом энергетической отрасли. Для политиканов — это нормальное дело. Манипуляции и фейки. Но когда это становится инструментом формирования государственной политики целой отрасли, здесь надо останавливать это безответственный информационный произвол», — написал представитель D. Trading.

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По словам Бутенко, в последнее время наблюдается «повышенная активность» Геруса, председателя НКРЭКУ Валерия Тарасюка и ряда трейдеров-импортеров, которые одновременно защищают и отстаивают закупку электроэнергии в России.

«Тезис простой: страна не может без "русского" тока. Этот тезис ничем не отличается от другого, который мы не слышим с 2015 года: "Мы не сможем без российского газа". То есть, если есть желание и политическая воля, то все возможно. Видимо, некоторым не хватает то ли желания, то свободы», — написал он.

По мнению гендиректора, распространять фейковую информацию Геруса подтолкнул рост импорта электроэнергии из России, который в отдельные часы достигает 750 МВт и с начала февраля вырос почти в четыре раза.

«Когда украинские АЭС не смогли обеспечить ремонтные работы вовремя к зиме, ни Герус, ни Тарасюк об этом не беспокоились. Когда начались проблемы с твердым топливом, они это использовали в защиту импорта из России. А сегодня с той же целью они используют каждый инфоповод. А когда остановок энергоблоков нету, они их просто выдумывают», — заключил Бутенко.

Ранее глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус в своем Telegram-канале сообщил об аварийном отключении сразу двух энергоблоков на электростанциях группы компаний ДТЭК.