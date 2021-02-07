Нынешняя власть должна реализовать Дорожную карту судебной и антикоррупционной реформ, которая будет соответствовать критериями ЕС и НАТО, считает пятый президент Украины Петр Порошенко. Об этом он заявил в своем видеообращении, опубликованном на странице в Facebook 7 февраля

«Власти сами попросили "Большую семерку" предоставить этот план, но, получив его, действуют с точностью до наоборот. И делают это по указанию портновской агентуры в офисе Президента. "Европейская солидарность" вместо этого подала законопроект, по которому конкурс на должность судей Конституционного суда должен происходить так же, как мы его провели при формировании Высшего антикоррупционного суда, а именно — с привлечением комиссии из независимых международных экспертов», — сказал Порошенко.

Антикоррупционные дармоеды: почему НАБУ работает с «нулевым» результатом © пресс-служба НАБУ

Позже президент Украины Владимир Зеленский своим указом отстранил главу Конституционного суда Александра Тупицкого от исполнения обязанностей на два месяца, на время расследования. Конституционный суд, в свою очередь, заявил, что президент превысил свои полномочия и это решение противоречит Конституции.