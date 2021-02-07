«Власти сами попросили "Большую семерку" предоставить этот план, но, получив его, действуют с точностью до наоборот. И делают это по указанию портновской агентуры в офисе Президента. "Европейская солидарность" вместо этого подала законопроект, по которому конкурс на должность судей Конституционного суда должен происходить так же, как мы его провели при формировании Высшего антикоррупционного суда, а именно — с привлечением комиссии из независимых международных экспертов», — сказал Порошенко.
В октябре 2019 года Конституционный суд Украины (КСУ) отменил ответственность за недостоверное декларирование, а также часть контрольных полномочий Национального агентства по предупреждению коррупции.
Позже президент Украины Владимир Зеленский своим указом отстранил главу Конституционного суда Александра Тупицкого от исполнения обязанностей на два месяца, на время расследования. Конституционный суд, в свою очередь, заявил, что президент превысил свои полномочия и это решение противоречит Конституции.