Письмо было направлено лидеру демократического большинства в сенате Чаку Шумеру, лидеру республиканцев в сенате Митчу Макконнеллу и сенатору-демократу Патрику Лихи.
По словам адвоката, он исповедует иудаизм, из-за чего в пятницу не сможет участвовать в процессе после захода солнца. Поэтому Шон приостановить процесс, если он не завершится к началу шаббата.
«Я приношу извинения за неудобства, которые, безусловно, причинит другим людям, участвующим в этом процессе, моя просьба о том, чтобы процедура импичмента не проводилась во время еврейской субботы», — написал адвокат.
Отмечается, что к просьбе отнеслись с уважением и пообещали ее выполнить, однако не уточняется как именно — в случае, если процесс будет ускорен и рассмотрение завершится до вечера пятницы, импичмент Трампа станет самым быстрым в истории США.
13 января Палата представителей Конгресса инициировала процедуру импичмента в отношении Трампа по обвинению в подстрекательстве к мятежу и насилию. В феврале сенаторы приступят к рассмотрению вопроса об импичменте экс-президента.