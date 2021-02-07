Адвокат экс-президента США Дональда Трампа Дэвид Шон попросил приостановить процедуру импичмента, первые слушания по которой должны состояться 9 февраля. Свою просьбу он объяснил тем, что исповедует иудаизм и соблюдает шаббат. Об этом в субботу, 6 февраля, сообщила газета New York Times со ссылкой на письмо юриста

Письмо было направлено лидеру демократического большинства в сенате Чаку Шумеру, лидеру республиканцев в сенате Митчу Макконнеллу и сенатору-демократу Патрику Лихи.

Трамп ушёл, а импичмент остался © REUTERS, Jim Bourg

«Я приношу извинения за неудобства, которые, безусловно, причинит другим людям, участвующим в этом процессе, моя просьба о том, чтобы процедура импичмента не проводилась во время еврейской субботы», — написал адвокат.

Отмечается, что к просьбе отнеслись с уважением и пообещали ее выполнить, однако не уточняется как именно — в случае, если процесс будет ускорен и рассмотрение завершится до вечера пятницы, импичмент Трампа станет самым быстрым в истории США.

13 января Палата представителей Конгресса инициировала процедуру импичмента в отношении Трампа по обвинению в подстрекательстве к мятежу и насилию. В феврале сенаторы приступят к рассмотрению вопроса об импичменте экс-президента.