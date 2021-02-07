Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверен, что Россия ответит на блокировку ряда оппозиционных телеканалов, которые глава МИД назвал «каналами Медведчука». Об этом он заявил в интервью «Радио Свобода» 6 февраля

Что говорят и думают националисты и нацисты Украины по поводу закрытия телеканалов © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Владимир Зеленский своим указом №43/2021 от 2 февраля 2021 года ввел персональные санкции против депутата Верховной Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Тараса Козака и заблокировал работу трех его телеканалов — «112 Украина», ZIK и NewsOne.

«Я думаю, что именно сейчас у них (россиян — ред.) есть дела более насущные, но, безусловно, они этого не забудут, и ответ прилетит… Но я думаю, что мы должны подходить к этому вопросу как зрелое государство. Так или иначе, нам Россия худшее, что могла, уже сделала, незаконно оккупировав наши территории. Теперь мы должны быть готовы к ежедневной борьбе и должны понимать, что жестко защищая свои интересы, в ответ прилетит. И мы должны быть готовы к этому», — заявил Кулеба.

Он отметил, что не знает что и когда «прилетит», но заверил, что Украина уже работает над тем, чтобы отразить планируемые в РФ меры.