«Австрия обязательно постарается предоставить производственные мощности подходящих отечественных компаний для производства российских или китайских вакцин. Как и производителям других стран», — заявил канцлер Австрии в интервью газете Welt am Sonntag.
Он отметил, что в вопросе вакцины главное — это «эффективность, безопасность и доступность», а не ведение «геополитических сражений» из-за них.
Препарат «Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной на основе аденовируса человека. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Вакцина уже зарегистрирована в России, Беларуси, Аргентине, Мексике, Боливии, Сербии, Алжире, Армении, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея и Тунисе.