Австрия согласна организовать производство российской вакцины «Спутник V» на своей территории в случае ее одобрения на территории Евросоюза. Об этом завил канцлер страны Себастьян Курц, передает РИА Новости со ссылкой на австрийское агентство APA 7 февраля

«Австрия обязательно постарается предоставить производственные мощности подходящих отечественных компаний для производства российских или китайских вакцин. Как и производителям других стран», — заявил канцлер Австрии в интервью газете Welt am Sonntag.

Борьба с COVID-19: Вакцина «Спутник V» — одна из самых эффективных в мире, её готовятся регистрировать и применять в странах ЕС

Препарат «Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной на основе аденовируса человека. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Вакцина уже зарегистрирована в России, Беларуси, Аргентине, Мексике, Боливии, Сербии, Алжире, Армении, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея и Тунисе.